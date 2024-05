Detento que fugiu do presídio de Barreiras é preso em Goiás | A TARDE

Um dos seis detentos que fugiram de uma das celas do Conjunto Penal de Barreiras, no dia 6 de maio, no oeste do estado, foi preso na segunda-feira, 20, na cidade de Goiânia, em Goiás. Victor da Silva Pinto foi localizado por policiais militares no Setor Vila Nova.

Victor da Silva estava em regime fechado por receptação. Ele e os outros seis detentos que fugiram já foram condenados e estavam em uma área destinada para quem já cumpria a sentença.

De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap), o então diretor do Centro de Detenção de Barreiras, Major Elpídio Almeida, foi afastado do cargo um dia após a fuga. Ele estava na função desde 2017, quando o complexo foi inaugurado.



O policial penal André Artur da Silveira Guedes foi designado para assumir a direção da unidade prisional por 30 dias e o prazo poderá ser prorrogado. Na ocasião, a Seap informou que circunstâncias da fuga estavam sendo apuradas, além de procedimentos administrativos, como a contagem de presos.

Uma força tarefa que envolve as polícias Militar, Civil, Rodoviária Estadual e Federal, foi montada para abordagens e recaptura dos outros fugitivos. Segundo a Polícia Civil local, eles teriam serrado a grade e a tela de proteção da cela e em seguida saíram pelo fundo do complexo penal.

Os outros seis detentos que fugiram foram identificados como:

Maxwel de Jesus Santos, que estava em regime fechado, pelo crime de lesão corporal;

James Iure Novais Santos, preso em regime fechado, pelo crime de homicídio;

Rafael Fagundes de Souza, preso em regime semiaberto, pelo crime de latrocínio;

Venâncio Aires da Guarda Neto, preso em regime semiaberto, pelo crime de receptação e tráfico de drogas;

Sandro Henrique Nogueira dos Santos, preso em regime semiaberto, por latrocínio.

Witalo de Souza Silva, preso por roubo qualificado

