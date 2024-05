Seis dos sete detentos que fugiram de presídio são identificados | A TARDE

Seis dos sete detentos que fugiram do Conjunto Penal de Barreiras, no oeste do estado, na manhã desta segunda-feira, 6, já foram condenados e estavam em uma área destinada para quem já cumpria a sentença.

Seis detentos que fugiram foram identificados como:

- Maxwel de Jesus Santos, 27 anos: estava em regime fechado, preso desde setembro de 2017, pelo crime de roubo mediante grave ameaça ou violência;

- Victor da Silva Pinto, 23 anos: estava em regime fechado, preso desde dezembro de 2021, pelo crime de receptação;

- James Iure Novais Santos, 28 anos: estava em regime fechado, preso desde janeiro 2021, pelo crime de homicídio;

- Rafael Fagundes de Souza, 25 anos: estava em regime semiaberto, preso em julho de 2018, pelo crime de roubo mediante grave ameaça ou violência;

- Venâncio Aires da Guarda Neto, 29 anos: estava em regime semiaberto, preso em julho de 2017, pelo crime de homicídio;

- Sandro Henrique Nogueira dos Santos, 28 anos: estava em regime semiaberto, preso em julho de 2017, pelo crime de homicídio.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), também será feita a contagem de presos ao longo do dia.

O órgão informou que as forças de segurança já foram informadas e na região há uma operação para capturar os fugitivos.

