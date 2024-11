Detran faz leilões de veículos em 10 cidades baianas

- Foto: Divulgação/Detran-BA

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) anunciou a abertura de quatro leilões, que incluem 702 lotes de veículos conservados e sucatas aproveitáveis, disponíveis em 10 cidades do estado.

Os leilões serão online nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, de acordo com os editais 22 e 23. As regras podem ser consultadas no site do Detran.

Os interessados têm a opção de visitar os veículos pessoalmente, seguindo a agenda de visitação disponível nos sites dos leiloeiros, Hasta Leilões e Kildare Leilões.

Os lotes estão distribuídos em cidades como Brumado, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro e Simões Filho.