Dino detalha repasse de R$ 220 milhões à Bahia | A TARDE

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, detalhou os investimentos direcionados à Bahia para a segurança do estado. Segundo ele, será um valor total de aproximadamente R$ 220 milhões que já estão disponíveis para serem usados pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Ele realizou ainda, a assinatura para a instalação da Policia Federal em Feira de Santana. A informação foi dada nesta quinta-feira, 5, durante coletiva na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Salvador.

"Jerônimo é detentor de crédito conosco de aproximadamente R$ 90 milhões referente a recursos já existentes do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós estamos acrescentando nesse ano mais 39 milhões relativos a parcela de 2023 do Fundo Nacional de Segurança Pública. Irei assinar aqui o documento que viabilizará a instalação de no máximo 45 dias, da Polícia Federal em Feira de Santana, que é também uma medida muito importante. Além disso, a instalação da Flico, que é a Força integrada de combate ao crime organizado, juntando a Polícia Federal e a do Estado na cidade de Ilhéus", disse o ministro.

Entre os investimentos detalhados por Dino, estão o aluguel e compras de viaturas, o programa Escola Segura, recursos direcionados para o sistema penitenciário do estado, uma nova unidade da PRF para atuar nas fronteiras da Bahia e a Operação Paz. Há ainda o lançamento de três editais.

"Nós estamos lançando três editais: o Pronafe Juventude, um de apoio às mulheres vítimas de violência e outro trabalhando com a juventude na política antidrogas.

Segundo o ministro, a visita à Bahia representa "a destinação ou ações da ordem de R$ 134 milhões, que se soma aos R$ 90 milhões que o governador já tinha. Então nós estamos falando mais ou menos de R$ 220 milhões que o governador Jerônimo pode ir lá no Ministério da Justiça e resgatar".