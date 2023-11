Diretor da CBPM sobre exploração mineral da China: "Eles têm demanda" | A TARDE

Diretor Técnico da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Manoel Barreto esteve na manhã desta quinta-feira, 23, no restaurante Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, em Salvador, onde ocorreu a abertura do I Fórum Mineração e Sustentabilidade.

Em entrevista para o Portal A TARDE, Barreto falou sobre como tem sido atualmente o processo de produção de minerais estratégicos para a transição energética. Segundo o diretor, formas de viabilizar a transformação serão discutidas no evento.

"A transição energética é um processo que... os minerais utilizados da transição energética, você está mudando o perfil do consumo para a geração de energia nova, então você tem o que se chama de energia limpa, como a eólica e a solar. Para produzir essa energia, você tem o consumo de certos minerais. Por isso que chama de minerais da transição energética. Iremos discutir a importância desses minerais para viabilizar essa transformação", afirmou.

Leia Mais: Em fórum de mineração, Carballal anuncia novidades para a Bahia

Recentemente, empresários chineses demonstraram interesse na exploração desses minerais para a transição. Manoel Barreto pontuou a grande demanda dos asiáticos e contou que o tema será debatido no fórum.

"Eles (chineses) têm uma demanda muito grande e, por isso, têm interesse nessa energia limpa. Vamos discutir isso. Eles vão participar do evento para contribuir com o debate, porque são os grandes consumidores do mundo", completou.

Por fim, ele comentou a importância do evento na promoção do debate ao setor na Bahia. "Além de estarmos divulgando o setor, vamos também discutir as possibilidades que o setor apresenta para a sociedade, então vai ser um fórum que será discutido essas possibilidades, a potencialidade das áreas da CBPM", finalizou.