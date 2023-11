Em fórum de mineração, Carballal anuncia novidades para a Bahia | A TARDE

Na abertura do I Fórum Mineração & Sustentabilidade, promovido pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) nesta quinta-feira, 23, o presidente da empresa, Henrique Carballal, contou algumas novidades para a a Bahia, que está fechando acordos com diversas empresas do segmento.

"Há uma determinação do governador Jerônimo Rodrigues que a gente não seja somente um exportador de commodities. Nada contra, muito pelo contrário, também é importante para a economia do Estado. Mas para que a gente possa estar trazendo empreendimentos que processem esse mineral na Bahia", iniciou.

Carballal anunciou que no dia 11 de dezembro, o governador irá assinar o contrato com uma empresa canadense que irá retirar sílica (mineral dióxido de silício que está presente nas rochas, areias, quartzo, quartzito e em outros materiais) de Belmonte, cidade do sul da Bahia. A mesma empresa irá instalar duas plantas industriais no estado, em Ilhéus e na Região Metropolitana de Salvador.

"A busca é de produção de uma película que sobre a placa solar mais do que vai dobrar a produção de energia fotovoltaica. É um processo de alta tecnologia e que vai colocar a Bahia em um estágio avançado de desenvolvimento industrial, com tecnologia de ponta", comentou.

O presidente da CBPM contou também que a empresa Galvani-Fosnor irá instalar em Irecê uma planta para realizar a extração de fosfato, que será transformado em fertilizante. "Já em 2026, a Bahia estará indepéndente da importação de fertilizantes", projetou Carballal.

Durante o Fórum serão abrodados temas como, políticas públicas e regulação, boas Práticas na produção dos minerais estratégicos, responsabilidade social, desafios e oportunidades para uma transição energética sustentável, apresentação da capacitação mineral do estado.

"Só existe transição energética com a mineração. A mineração está em tudo na vida das pessoas. Nós precisamos desenvolver e garantir que alcance o seu desenvolvimento respeitando a sustentabilidade integral, não só respeitando o meio ambiente, mas também respeitando as comunidades tradicionais, garantindo inclusão e fazendo com que a riqueza que saía do solo seja distrubuída para a população. O fórum está para a sociedade compreender a importância da mineração, entender o seu papel e entrar em um trilho de desenvolvimento", falou Carballal.

O presidente da CBPM também apontou quais são os principais desafios do setor. "Nós precisamos mudar a mentalidade dos grandes empresários do setor. É um setor que não tem disputa de mercado, isso faz com que os empresários se sintam em uma zona de conforto. Temos também que mudar a mentalidade da sociedade para entender a importância que a mineração tem".