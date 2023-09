Diretora do Inema é exonerada e nova gestora já assume

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, promoveu neste sábado, 09, troca na diretoria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Márcia Cristina Telles de Araújo Lima deixa o posto de diretora. No lugar, assume a advogada Maria Amélia Mattos Lins, que entre 2012 e 2015 já tinha trabalhado como diretora de Recursos Hídricos do Inema. As exoneração de Márcia Cristina e nomeação de Maria Amélia foram publicadas no Diário Oficial.

Antes de deixar a diretoria, Márcia Cristina se despediu dos servidores. A gestora enviou mensagem agradecendo o período em que chefiou o Inema. "Meu sentimento é só gratidão a todos pelo comprometimento e dedicação ao longo desses anos. Sigo em outra jornada com novos desafios. Sempre grata", escreveu.

Maria Cristina é servidora de carreira do Inema. Ingressou no órgão em 2006 e assumiu a direção-geral seis anos depois, em 2012, na gestão do então governador e hoje senador Jaques Wagner (PT). Em 2021, no governo Rui Costa, Márcia Cristina acumulou as funções de diretora do instituto e secretária do Meio Ambiente. Ela não informou quais são os "novos desafios"

A nova comandante, Maria Amélia Mattos Lins, quando diretora de Recursos Hídricos do Inema, foi responsável elaboração dos planos de Bacia, envolvendo desde a elaboração dos editais, até a execução dos contratos. Elaborou estudos para viabilidade da implementação do instrumento de cobrança do uso da água. Também implementou estratégias dos Instrumentos da Política Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e Segurança de Barragens do Estado.