Disque Denúncia da SSP Bahia passará a funcionar 24h

O Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), passa a atender em regime de 24h, de forma ininterrupta, a partir desta segunda-feira, 6. Através do telefone 181, denúncias sobre a atuação de facções podem ser repassadas com total sigilo. A ligação é gratuita.

Além do atendimento telefônico, a população pode repassar informações sobre criminosos através do site do Disque Denúncia. Na plataforma, fotos e vídeos podem ser compartilhados.

Ao clicar no ícone “Denuncie Aqui”, o cidadão escolhe o tipo de crime que ele quer relatar e preencher um formulário com as informações solicitadas. Dentre elas, estão local, referência, pessoas envolvidas, características, entre ourtos.

De acordo com a pasta, em 2024, ações de inteligência e repressão qualificada, aliadas às denúncias anônimas, resultaram na localização de 94 líderes de facções criminosas.