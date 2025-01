Vídeo: Mulher é racista com funcionária em petshop: "Petista e preta"

Imagens da cliente - Foto: Reprodução

O vídeo de uma mulher gritando com uma funcionária de uma unidade da loja Petz, localizada próxima à Avenida Paralela, em Salvador, viralizou nas redes sociais na noite deste sábado, 4. Nas imagens, a mulher, que ameaça prender uma funcionária, usa as palavras "preta" e "petista" na tentativa de ofender a colaboradora, apontada como gerente do estabelecimento.

De acordo com informações preliminares, a mulher, que se identificou como suposta juíza, foi até a loja para comprar vermífugo para gato. Durante o atendimento, ela se irritou com algumas perguntas feitas pela atendente sobre o animal.

Em seguida, ela procurou outro colaborador, exigindo o nome da atendente para abrir um processo por "má conduta". Diante da negativa, a mulher retornou à atendente e proferiu novas palavras ofensivas.

“Eu poderia dar ordem de prisão. Eu estou exaltada pela forma como sua funcionária (me atendeu). E você, como gerente, deveria me tratar assim. Você mudou a narrativa, como gente petista, baixa e preta”, afirmou a cliente, direcionando as acusações à gerente do estabelecimento.

O vídeo das agressões verbais foi gravado por uma suposta funcionária e é possível ver que a mulher estava acompanhada de um homem, tentando impedir o registro das imagens com a mão. O Portal MASSA! entrou em contato com as polícias Civil e Militar para apurar o caso. A matéria será atualizada quando houver resposta.

