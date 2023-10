Dois acidentes deixam mortos e feridos na BR-101 | A TARDE

Cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em dois acidentes no trecho da BR-101 em Itabuna, no sul da Bahia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o primeiro caso ocorreu na noite de sexta-feira, 6, deixando três mortos, sendo duas crianças, e mais quatro feridas. Dois carros bateram de frente, por razões desconhecidas.

Segundo a PRF, cinco pessoas estavam em um dos veículos: as duas crianças de 8 e 4 anos de idade, que morreram; uma jovem de 20 anos, que ficou gravemente ferida; o motorista, que teve lesões leves; uma criança de dois anos, que não se machucou. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Base Itabuna.

No outro veículo, estavam três pessoas: a motorista, que morreu; uma mulher de 27 anos; que ficou presa entre as ferragens e se feriu com gravidade; um bebê, que teve lesões leves e foi levado ao Hospital Manoel Novaes, também em Itabuna.

Horas depois, na madrugada deste sábado, 7, outro acidente com óbitos foi registrado pela PRF em Itabuna. Um carro e uma motocicleta bateram de frente, na mesma rodovia. Ainda não se sabe o que provocou a colisão. As duas pessoas que estavam na moto morreram na hora. Já o motorista de 28 anos teve lesões graves e foi levado para uma unidade de saúde. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Os corpos das vítimas das duas ocorrências foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, para serem necropsiados. Não há detalhes sobre os sepultamentos e ambos os casos serão investigados pela Polícia Civil.