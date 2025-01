Dois homens morrem afogados em barragens no sudoeste da Bahia

Paulo Francisco Silva Fernandes, de 38 anos e Paulino Pereira dos Santos, tinha 56 anos - Foto: Arquivo pessoal/g1

Dois homens foram encontrados mortos, após se afogarem em barragens, no sudoeste do estado. O primeiro caso foi registrado no sábado, 18, na barragem de Anagé. A vítima foi identificada como Paulo Francisco Silva Fernandes, de 38 anos, que desapareceu após o barco onde estava virar.

De acordo com informações apuradas pela TV Sudoeste, Paulo Francisco e outras duas pessoas que estavam na embarcação tentaram desviar de um galho de um árvore, quando aconteceu o acidente. O barco ficou parcialmente submerso e as outras vítimas conseguiram se salvar. Paulo não sabia nadar e sumiu na água. Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo dele neste domingo.

Segundo relatos de mergulhadores, o corpo dele estava a uma profundidade de aproximadamente 6 a 7 metros, em uma área de difícil acesso devido à presença de galhos e árvores submersas.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo de Paulo Francisco para o Instituto Médico Legal (IML). Não há detalhes sobre velório e sepultamento.

O segundo afogamento aconteceu também no sábado, 18, na barragem de Laginha, na zona rual de Piripá. Paulino Pereira dos Santos, de 56 anos, tomava banho no local, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou. O corpo de Paulo foi encontrado por populares, neste domingo.

Segundo relato de moradores da região, a barragem de Laginha transbordou por causa das chuvas dos últimos dias e se transformou em um rio com forte correnteza.

O corpo de Paulino foi removido por equipes do DPT e levado para o Instituto Médico Legal.