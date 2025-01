Homem é espancado após agredir mulher durante festa na Bahia

A Polícia Militar esteve no local para apurar os fatos. - Foto: Águia Resgate

Um homem ficou gravemente ferido quando um grupo decidu fazer justiça com as próprias mãos após o suspeito agredir uma mulher. A gressão aconteceu durante uma confraternização em uma chácara na Fazenda Pinda, zona rural de Conceição do Coité, na Bahia, na noite deste domingo, 19.

Uma equipe do Águia Resgate foi acionada por volta das das 19h10 e encontrou o homem inconsciente do lado de fora da chácara, caído em um passeio. O homem apresentava lacerações na face, escoriações pelo corpo e suspeita de fratura facial.

Segundo o portal Notícias de Coité, após os primeiros socorros, ele foi levado para o Hospital Português em Conceição do Coité, onde passará por exames para avaliar a gravidade das lesões.

A Polícia Militar esteve no local para apurar os fatos.