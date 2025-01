Homens morrem em acidente com caminhão pipa no interior da Bahia

Polícia Civil investiga o caso. - Foto: Divulgação/Sindpesp

Dois trabalhadores morreram, após caírem em um tanque de um caminhão pipa que havia transportado sangue bovino na cidade de Teodoro Sampaio, no recôncavo baiano, neste domingo, 19.

Ednaldo de Jesus Xavier, de 46 anos, e José Ginaldo da Cruz, de 45, foram socorridos por uma ambulância local, mas não resistiram aos ferimentos. O caso foi registrado pela Delegacia Territorial de Santo Amaro, que está investigando as mortes como acidentais.

Guias para a remoção dos corpos e a realização de perícia foram expedidas. As autoridades aguardam os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e as oitivas para esclarecer as circunstâncias do trágico acidente.