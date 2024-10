Dois homens morrem afogados em praia de Guarajuba, em Camaçari

Caso aconteceu em Guarajuba, no distrito de Monte Gordo, em Camaçari - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens morreram afogados na segunda-feira,14, na praia de Guarajuba, no distrito de Monte Gordo, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, uma outra vítima foi socorrida pelo helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer).

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas, identificadas como Sidnei Sardinha de Resende, 55 anos, e o norte-americano Wallace Joseph Mark, 53 anos, saíram para nadar e acabaram se afogando.

Eles chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas não resistiram.