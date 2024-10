Motorista cai em córrego e fica preso dentro do carro na Av. Garibaldi

Um guincho foi acionado para retirar do veículo da vala. - Foto: Reprodução | Tv Bahia

Um motorista perdeu o controle do carro e caiu em um córrego na Av. Garibaldi, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 15. De acordo com a Record TV, o condutor era personal trainer e estava indo fazer atendimentos quando se envolveu no acidente.

Segundo informações da TV Bahia, o motorista ficou preso no veículo e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Um poste também acabou sendo atingido.

Um cabo de aço foi ultilizado para que fosse realizado o resgate de maneira segura. Um guincho foi acionado para retirar do veículo da vala.

A Polícia Militar e a Transalvador também estão no local do acidente.