Dois homens morrem e um fica ferido após carro capotar na Bahia

- Foto: Reprodução/TV Oeste

Dois jovens morreram e uma pessoa ficou ferida após o carro em que eles estavam capotar nesta quarta-feira, 24, às margens da BR-135, entre Riachão das Neves e Barreiras, no oeste da Bahia.

As vítimas foram identificadas como Thiago Vinicius Gonçalves Alves Costa e Mateus Spanemberg Mayer, ambos de 24 anos.

O motorista do carro, que não teve nome divulgado, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para um hospital da região. Ele passou por um procedimento cirúrgico e o quadro de saúde é considerado estável.

O veículo parou em uma área de mata, e bateu em uma árvore, que foi arrancada da raiz. Além disso, o motor do automóvel foi arremessado. Não há informações sobre o que causou o acidente, mas a suspeita é de que o motorista dirigia em alta velocidade e perdeu o controle da direção.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia no local do ocorrido e encaminhar os corpos das vítimas para o Instituto Médico Legal (IML), onde passam por necropsia. O velório será realizado no Memorial Senhor do Bonfim, em Barreiras.

Leia também:

>> Dezoito pessoas morrem em acidente de avião no Nepal

>> Criança tenta salvar amigo e os dois morrem afogados na Bahia