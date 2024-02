Dono de embarcação perdeu filha e neto em tragédia de Madre de Deus | A TARDE

O comandante da embarcação "Gostosão FF", que naufragou na noite de domingo, 21, na Baía de Todos os Santos, foi identificado pela Polícia Civil da Bahia e deve prestar depoimento na tarde desta terça-feira, 23, na 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus, local onde aconteceu o fato. Segundo informações obtidas pela equipe do Portal A Tarde, o homem não se apresentou à polícia sob a justificativa de ter ido a Salvador para identificar os corpos de familiares.

O homem que, de acordo com populares da região, se chama Fabio, é pai de Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos, e avô de Jonathan Miguel Santos, de 7anos. Ambos foram vítimas fatais do acidente.

De acordo com a Marinha do Brasil, a embarcação, denominada “Gostosão FF”, não era habilitada para uso comercial. Inscrito na classe “saveiro”, o barco era exclusivo para atividades de esporte ou recreio. Até o momento, as autoridades ainda não têm o conhecimento exato de quantas pessoas estavam na embarcação, que comportava oficialmente 10 passageiros e um tripulante.