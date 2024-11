Duas mulheres são mortas a tiros dentro de bar no interior da Bahia

Beatriz e Priscila - Foto: Reprodução | Redes sociais

Duas mulheres foram assassinadas dentro de um bar na cidade de Coaraci, no sul da Bahia, na noite de sábado, 19. As vítimas foram identificadas como Beatriz Jesus da Silva Campos e Emerson da Silva Pinheiro, nome social Priscila, conforme a Polícia Civil. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

Leia Mais:

>> Assaltante de ônibus é preso após esfaquear passageiro em Salvador

>> Chacina em Salvador: saiba quem são as vítimas

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), na noite de sábado, as duas vítimas deram entrada no Hospital Geral de Coaraci, onde não resistiram aos ferimentos.

Informações preliminares são de que homens encapuzados chegaram ao local e atiraram mais de 20 vezes contra as vítimas. Diligências são realizadas para identificar autoria e motivação do duplo homicídio. A Delegacia Territorial de Coaraci investiga o caso.