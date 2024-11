Assaltante de ônibus é preso após esfaquear passageiro em Salvador

O suspeito tentou se desfazer de uma faca - Foto: Divulgação/Guarda Civil

Um assaltante suspeito de esfaquear um passageiro durante uma tentativa de assalto dentro de um ônibus foi preso na manhã deste domingo, 20, no Centro de Salvador, por uma equipe de motopatrulhamento do Grupo de Apoio ao Turista (GAT) da Guarda Civil Municipal.

Conforme a GCM, uma equipe prestava segurança ao evento de corrida “Run to Chile”, na Rua Chile, quando foi acionada por um homem que havia acabado de presenciar o assalto a um coletivo que fazia a linha Campo Grande x Ribeira.

Segundo a testemunha, o suspeito havia desferido vários golpes de faca em uma das vítimas, que ficou ferida gravemente. Seu estado de saúde é desconhecido.

A equipe da Guarda Civil iniciou as buscas com base nas características e na direção que teria sido tomada pelo suspeito. Ele foi localizado nas proximidades do Quartel dos Aflitos. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou se desfazer de uma faca do tipo peixeira, que foi apreendida.

O passageiro do ônibus que alertou a guarnição sobre o crime foi encaminhado ao local onde reconheceu o suspeito.

Todos os envolvidos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos para o registro da ocorrência.