Homem morre após confronto com a PM em Trancoso

Um homem foi morto a tiros durante confronto com policiais em Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, neste domingo, 20. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele havia trocado tiros com agentes na última quinta-feira, 17, em Caraíva, que também pertence ao município.

Segundo relato dos policiais militares, ao verificar uma denúncia de que homens armados estariam em uma pousada da região, a guarnição foi recebida a tiros e, após cessar os disparos, localizaram o corpo de Lucas.

Ainda segundo a Polícia Militar, Lucas foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram encontradas munições e porções de cocaína, além de uma arma. Conforme a PM, o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Porto Seguro, onde a ocorrência foi formalizada. Porém, a Polícia Civil foi procurada e disse, em nota, que não localizou o registro.