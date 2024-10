Vídeo: tiroteio assusta moradores e turistas em Porto Seguro

Caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, 17 - Foto: Reprodução

Um tiroteio assustou turistas e moradores do distrito de Caraíva, em Porto Seguro, na tarde desta quinta-feira, 17. Os momentos de tensão foram registrados por populares. Em vídeos encaminhados à equipe de reportagem do A TARDE é possível ouvir muitos tiros. Durante a ação, um foragido da Justiça foi preso.

De acordo com a polícia, os pms faziam rondas na região, quando abordaram um homem, que inicialmente, forneceu um nome falso, mas foi reconhecido pelos policiais.

Leia mais

>> Anos após crime, suspeito de matar policial militar na Bahia é preso

>> PRF intercepta arsenal que seria enviado para a Bahia

>> Suspeito de envolvimento em morte de músico do Afrocidade é preso na RMS



Ainda conforme informações da PM, o homem foi identificado como foragido do presídio de Eunápolis e é suspeito de participação na morte de um policial militar no município de São José da Vitória em 2015.

Enquanto se preparavam para fazer a condução do preso, os militares encontraram comparsas do suspeito, que trocaram tiros com os policiais, para tentar resgatá-lo. Na tentativa de ajudar o homem, o grupo simulou manter a companheira do foragido refém.

| Foto: Reprodução

Com a chegada de guarnições da CIPT/Rondesp Extremo Sul, da Cipe Mata Atlântica e da Cippa Porto Seguro, o grupo fugiu e o suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.



Vídeo: