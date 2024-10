Anos após crime, suspeito de matar policial militar na Bahia é preso

Crime aconteceu em 2015 - Foto: Reprodução

Um foragido da Justiça apontado como um dos suspeitos de matar o policial militar Denisson Rodrigues, durante um assalto a uma agência dos Correios do município de São José da Vitória, sul da Bahia, em 2015, foi recapturado em Caraíva, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul do estado, na tarde de quinta-feira, 17.

De acordo com uma fonte do Portal A TARDE ligada às forças policiais, o suspeito trata-se de Jackson Borges da Silva, vulgo Mosquetão. Ele estava foragido do presídio de Eunápolis desde 2022.

Jackson Borges da Silva | Foto: Reprodução

Segundo informações da PM, equipes do 8° Batalhão da corporação faziam rondas na região, quando abordaram um homem que, inicialmente, apresentou um nome falso, mas foi reconhecido pelos policiais.



Enquanto se preparavam para fazer a condução do preso, os militares encontraram comparsas do suspeito, que trocaram tiros com os policiais, para tentar resgatá-lo. Na tentativa de ajudar o homem, o grupo simulou manter a companheira do foragido refém.

Com a chegada de guarnições da CIPT/Rondesp Extremo Sul, da Cipe Mata Atlântica e da Cippa Porto Seguro, o grupo fugiu e o suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

Relembre o caso

O assassinato de Denisson Rodrigues aconteceu no dia 21 de maio de 2015 e foi flagrado por câmeras de vigilância da agência dos Correios. Testemunhas contaram que três homens armados entraram na agência e anunciaram o assalto. Após receber ligação anônima informando a situação, o policial foi sozinho até a unidade.