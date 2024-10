Polícia Reforça Buscas pelo "3 de Ouros" do Baralho do Crime da SSP

- Foto: Divulgação / SSP

Na tarde desta quinta-feira, 17, helicópteros e equipes terrestres da Polícia Militar intensificaram as operações na região da Cepel, em Simões Filho, com o objetivo de capturar Allan Rodrigues dos Santos, conhecido como "3 Bond", que figura como o "3 de Ouros" no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública.

"3 Bond" é suspeito de estar envolvido em crimes graves, incluindo a participação nas mortes e no abandono de seis corpos na Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Informações sobre Allan Rodrigues dos Santos podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia da SSP, pelo telefone 181.