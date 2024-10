Ônibus voltam a circular em todos os bairros de Salvador

Ônibus sairão da Ribeira e passarão pela Federação e Engenho Velho da Federação - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Os ônibus voltaram a circular na tarde desta quarta-feira, 17, em todos cinco bairros de Salvador que estavam com o serviço suspenso: Alto do Cruzeiro, em Pernambués; São Gonçalo do Retiro; IAPI; Bairro da Paz e Pero Vaz.

A retomada dos coletivos nas localidades de São Gonçalo do Retiro e Alto do Cruzeiro ocorreu por volta das 15h. Já nos demais bairros, a circulação foi normalizada por volta das 17. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, decisão ocorre após reforço na segurança destes locais.

O serviço tinha sido suspenso nos cinco bairros por conta de protestos e casos de violência. Apenas neste mês, ao menos oito localidades de Salvador tiveram ônibus suspensos.

