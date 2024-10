Mulheres estão comendo ovos de tênia para perder peso

Ovos de tênia no cérebro de paciente nos EUA - Foto: Reprodução

Mulheres estão tomando pílulas de ovos de tênia com o objetivo de perder peso. O cenário foi revelado por médicos nas redes sociais, que alertam para os perigos que a prática traz para a saúde. De um modo em geral, os produtos são comprados na dark web, uma parte oculta da internet não indexada por mecanismos de pesquisa comuns.

Tênia é o nome comum dado aos vermes parasitas que podem existir no intestino humano. O consumo de carne mal cozida aumenta a chance de infecção. Elas consomem parte da comida ingerida pela pessoa. No entanto, isso também traz dados para a saúde do hospedeiro.

Os sintomas envolvem diarreira, vômitos. Existe ainda o risco de ovos do parasita 'escaparem' pela corrente sanguínea, podendo chegar ao cerébro e causar quadros mais sérios, a exemplo de convulsões.

A compra de pílulas de ovos de tênia foi revelada por Bernard Hsu, oncologista nos Estados Unidos. Ele apresentou o caso de uma mulher que de 21 anos, identificada como "TE", que fez a aquisição do produto online e sofreu com sintomas como dores de cabeça severas e até 'apagão' de memória.



O médico descobriu que a paciente havia consumido duas espécies do parasita: Taenia saginata, ou tênia bovina e Taenia solium, que vem da carne de porco. Felizmente, "TE" se livrou da tênia do corpo após três semanas internada. Mas a prática poderia ter causado probelmas de saúde fatais.