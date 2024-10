“Vacinas são eficazes e salvam vidas”, afirma especialista

Recentemente, o Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas do mundo. - Foto: Freepik

“As vacinas foram protagonistas na erradicação de doenças que eram problemas de saúde pública, como sarampo e poliomielite, e se estabeleceram como um marco de desenvolvimento para a sociedade. É preciso acreditar na ciência e continuar se vacinando. As vacinas são eficazes e salvam vidas”. O relato é da infectologista do Leme, Sylvia Lemos Hinrichsen, sobre o Dia Nacional da Vacinação, comemorado nesta quinta, 17.

Recentemente, o Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas do mundo. Um relatório divulgado no mês de julho pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) mostrou que o número de crianças brasileiras que não receberam nenhuma dose da DTP, que protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche, caiu de 418 mil em 2022 para 103 mil em 2023.



A população ganhou mais uma forma de proteger as crianças: chegou ao mercado brasileiro a nova vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) indicado também para gestantes com o objetivo de proteger o bebê até os seis meses de idade.

De acordo com dados do Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nos primeiros três meses de 2023, o VSR esteve presente em 30% dos casos de doenças respiratórias registradas no Brasil. Entre janeiro e março, foram mais de 3,3 mil infecções, sendo que 95% atingiram bebês e crianças de 0 a 4 anos. O VSR em crianças pode causar bronquiolite e a imunização é a melhor forma de prevenção.

“A gestante que se vacina se protege e protege seu filho, evitando a forma grave de doenças respiratórias, além de evitar a contaminação com outras pessoas, especialmente os cuidadores com mais de 60 anos. Vacinar-se é uma decisão individual, mas tem uma corresponsabilidade comunitária. Você se protege e protege as pessoas que são mais vulneráveis”, explica a infectologista.

A nova vacina é administrada em dose única no segundo ou terceiro trimestre da gestação (24 a 36 semanas).