Hospital oferece cirurgias gratuitas de redução de mamas em Salvador

O Hospital Municipal de Salvador (HMS) começou a oferecer cirurgias gratuitas de redução de mamas. As interessadas no procedimento devem ter uma guia para consulta médica com cirurgião plástico, indicando a necessidade de avaliação do caso.

A marcação é feita presencialmente em qualquer posto de saúde da capital baiana. Em seguida, há o encaminhamento para que haja o acompanhamento e realização dos exames complementares para a cirurgia.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a agenda para 2024 está cheia, mas a partir de 2 de janeiro de 2025, novos agendamentos serão realizados.

Mais de 500 pacientes foram atendidas no HMS desde fevereiro, para realização da avaliação e acompanhamento para a cirurgia reparadora e mais de 60 procedimentos foram realizados. No domingo, 13, cinco pacientes foram operadas no HMS.

A cirurgia mamoplastia redutora tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida das mulheres que vivem com a gigantomastia, uma condição que se caracteriza por um aumento excessivo do volume das mamas, ultrapassando os volumes convencionais e que pode acarretar em problemas na coluna por conta do peso excessivo.