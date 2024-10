400 pássaros são resgatados em operação contra o tráfico de animais

As aves estavam confinadas em apenas 19 gaiolas - Foto: Divulgação / Inema

Uma operação da Polícia Civil resultou no resgate de 400 pássaros que eram transportados de forma ilegal em um carro na BR-349, na região de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia. A ação aconteceu na sexta-feira, 11, e foi divulgada nesta quinta-feira, 17.

Avis sendo transportadas | Foto: Divulgação / Inema

Diversas espécies foram encontradas no veículo, incluindo canários, papa-capins, coleirinhas e filhotes de papagaio-verdadeiro. Após a interceptação do carro, as aves, muitas em estado de debilitação, foram encaminhadas para a Unidade Regional Rio Corrente do Inema, onde receberam cuidados médicos e alimentação.



Nos dias seguintes, as aves passaram por um processo de estabilização e foram transportadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Vitória da Conquista, onde serão reabilitadas antes de uma possível reintegração à natureza.