Suspeito de envolvimento em morte de músico do Afrocidade é preso na RMS

Um homem, suspeito de envolvimento na morte do músico Flávio de Oliveira Silva, conhecido como 'Fal', guitarrista da banda Afrocidade, foi preso na noite de quinta-feira, 17, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu em maio de 2024, na cidade de Camaçari.

Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu durante uma operação relacionada a denúncias de tráfico de drogas. Os policiais abordaram dois homens no bairro Bosque II e encontraram com eles 56 porções de entorpecentes e dinheiro em espécie. Durante a abordagem, foi verificado que um dos detidos tinha um mandado de prisão em aberto por sua suposta participação no assassinato do músico.

Em junho deste ano, um outro suspeito do crime foi preso. Segundo a autoridade policial, o suspeito e seus comparsas, que não tiveram os nomes revelados, teriam cometido o crime a mando de uma liderança de uma facção que atua na região, por causa de uma dívida de drogas,

Os criminosos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos à 25ª DT, onde permanecem à disposição da Justiça.