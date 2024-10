Polícia apreende 1 tonelada de drogas no interior da Bahia

Equipes continuam realizando varreduras na área - Foto: Divulgação / SSP

Na tarde desta quinta-feira, 17, uma tonelada de maconha, cocaína e crack, foi apreendida pelas Forças Policiais, desarticulando financeiramente uma facção criminosa envolvida em homicídios, tráfico de armas, roubos e corrupção de menores.

Os entorpecentes foram encontrados em Santo Antônio de Jesus | Foto: Divulgação / SSP

Os entorpecentes foram encontrados enterrados em tonéis, em um terreno no bairro de Santa Terezinha, no município de Santo Antônio de Jesus, região do Recôncavo Baiano.

Equipes continuam realizando varreduras na área, com o objetivo de capturar traficantes ligados à facção.