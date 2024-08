Duas pessoas morrem em batida entre moto e ônibus escolar na BR-330

O tráfego de veículos no local foi interrompido gerando grande congestionamento - Foto: Reprodução

Duas pessoas morreram em um acidente entre uma motocicleta e um ônibus escolar, na manhã desta segunda-feira, 12, na BR-330, trecho do município de Jitaúna, no sudoeste da Bahia. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente aconteceu por volta das 7h15, no Km 811. Segundo informações iniciais, duas vítimas, um casal de Brasília, viajavam em uma motocicleta que bateu de frente com um micro-ônibus de transporte de estudantes. Em seguida, o veículo escolar pegou fogo.

O tráfego de veículos no local foi interrompido, o que gerou grande congestionamento. As crianças que estavam no ônibus foram atendidas no Hospital Geral de Ipiaú. Não há informações sobre se houve feridos entre os estudantes.