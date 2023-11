Dupla é presa após escalar 6 andares para roubar apartamento de luxo | A TARDE

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira, 21, após assalto a um apartamento no bairro do Horto Florestal, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam rondas, quando visualizaram um veículo com indivíduos em atitude suspeita transitando pela via. Foi dada ordem de parada ao carro, que foi interceptado, abordado e os ocupantes imediatamente detidos.

Com eles, foram apreendidos os objetos, que foram furtados momentos antes de um apartamento nas imediações. Entre os itens, celulares, relógios, modem e notebook furtados de um apartamento localizado na Rua Waldemar Falcão.

Conforme as informações, um dos homens escalou um prédio de seis andares para cometer o crime, enquanto o outro aguardou no veículo. Os suspeitos presos e todo o material apreendido foram apresentados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.