Homem é morto a tiros e corpo é encontrado perto do BRT em Salvador | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira, 21, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O caso aconteceu na Avenida Juracy Magalhães. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada.

O crime foi cometido por volta de 1h desta madrugada. O corpo foi encontrado próximo ao BRT. O local é o mesmo onde o vigilante Maycol Silva Santos, de 36 anos, foi encontrado morto em 13 de novembro, após uma dupla em uma moto perseguir e atirar no trabalhador.

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga o caso.