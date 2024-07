Dupla suspeita de homicídio é presa 24 horas após o crime

- Foto: Ascom / Polícia Civil

Duas pessoas envolvidas no homicídio de Fabiano de Jesus Souza, de 39 anos, foram presas em flagrante nesta terça-feira, 16, 24 horas após o crime, ocorrido na manhã de segunda-feira, 15, em um bar no bairro Vila Galvão, em Terra Nova.



Logo após o registro do fato, policiais da Delegacia Territorial de Casa Nova iniciaram as investigações e identificaram alterações no local do homicídio, autuando o proprietário do bar por fraude processual via modificação do local do crime a ser periciado.

A mulher flagranteada vai responder por homicídio qualificado para assegurar a ocultação, a impunidade e pelo motivo torpe. Investigações preliminares apontaram que o assassinato foi motivado por vingança, uma vez que a vítima é suspeita de praticar furtos no estabelecimento onde o crime ocorreu.

A dupla foi submetida aos exames de lesões corporais de praxe e permanece à disposição da audiência de custódia da Justiça.

