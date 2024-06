Edital voltado aos povos originários é lançado em cerimônia no Pelô

- Foto: Azeviche

Destinado aos povos originários, o edital 'Azeviche: Inovações para Povos e Comunidades Tradicionais' foi lançado neste sábado, 15, no Museu Eugênio Teixeira Leal, Pelourinho.

Com investimento total de R$ 3,3 milhões, o edital visa fomentar projetos inovadores de povos e comunidades tradicionais, incluindo indígenas, ciganos, quilombolas e pescadores artesanais.

A titular da Sepromi, Ângela Guimarães, ressaltou a importância do edital para a valorização dos conhecimentos ancestrais e práticas sustentáveis desses grupos, que são essenciais para o desenvolvimento do estado.

"Com o uso de tecnologias inovadoras, essas comunidades poderão criar soluções que respeitem e preservem seus conhecimentos tradicionais, ao mesmo tempo em que alcançam a autonomia econômica".

A iniciativa é fruto de parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), e o Comitê de Cultura da Bahia, vinculado ao Ministério da Cultura (MinC).

Durante o lançamento, o secretário do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Igualdade Racial, Yuri Silva, reforçou a relevância do edital para políticas de reparação e inclusão

"É um edital importante por colocar recursos financeiros nos projetos dos povos e comunidades historicamente excluídos das políticas públicas, depois porque promove a ciência, inovação e empreendedorismo sobre outra ótica, que é a produção tecnológica da nossa gente".

Os interessados em submeter propostas podem acessar o edital completo a partir desta segunda-feira (17), no site da Fapesb, na aba Editais (2024). O formulário online para preenchimento dos projetos ficará acessível a partir do dia 21 de junho.