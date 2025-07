Em regime semiaberto, líder da Katiara é preso antes de deixar presídio

Roceirinho é considerado um dos maiores traficantes do Estado - Foto: Divulgação/SSP

O fundador da facção criminosa Katiara, Adilson Souza Lima, conhecido como Roceirinho, teve um novo mandado de prisão preventiva cumprido nesta terça-feira, 8. Ele já estava detido no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, após ser transferido do Complexo da Mata Escura na semana passada.

Roceirinho cumpria pena em regime semiaberto, o que permitiria sair da unidade prisional em horários determinados. Com a nova decisão judicial, no entanto, ele seguirá em regime fechado.

A ordem partiu de equipes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por crimes relacionados à liderança de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a facção Katiara, fundada por Roceirinho, atua principalmente no Recôncavo Baiano e na região de Valéria, em Salvador, sendo responsável por:

homicídios;

crimes patrimoniais;

comércio ilegal de entorpecentes

A nova prisão, segundo as autoridades, busca conter a atuação do grupo e evitar conflitos com facções rivais.

Transferência anterior

Roceirinho já havia sido transferido em 2023 do Presídio de Serrinha para a capital baiana após decisão do Tribunal de Justiça da Bahia.

Mesmo cumprindo pena, as investigações apontam que ele continuava influenciando as ações da Katiara fora das grades.