Em três meses, Bahia registra 42 apreensões de armas de grosso calibre | A TARDE

A Bahia já registrou 42 apreensões de armas de grosso calibre nos primeiros três meses de 2024, segundo dados do Instituo de Segurança Pública, Estatísica e Pesquisa Criminal (ISPE). O número contabiliza os armamentos tipo fuzil (15), metralhadora (24) e pistola-metralhadora (3).

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil para solicitar dados de apreensão de granadas, mas ainda não obeteve retorno.

Em 2023, a Bahia registrou o recorde de apreensões de fuzis em um ano, sendo o maior número da história. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA), 51 armamentos foram apreendidos entre janeiro e outubro no ano passado.

>>> Operação resulta na apreensão de 11 armas usadas em homicídios

>>> Polícia já apreendeu 1.600 armas na Bahia apenas em 2023

As maiores apreensões de fuzis naquele ano aconteceram durante ações em bairros como Tancredo Neves, Calabar e Valéria. A SSP informou que, em todos os casos, o trabalho de inteligência norteou as forças de segurança na repressão dos crimes.

Salvador

Já em Salvador, o ISPE registrou 19 apreensões de armas de grosso calibre até o momento, contabilizando os armamentos tipo fuzil (7) e metralhadora (12).



Investigações de PMs

Em fevereiro deste ano, a polícia deflagrou a 'Operação Mosquete' contra três policiais militares e um penal, além de um outro comparsa que não é policial, pelo crime de tráfico de armas de fogo após anunciarem a venda de fuzis em um grupo de WhatsApp pelo valor de R$ 70 mil cada.

A operação em seis bairros de Salvador e nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos na ação. Durante as buscas, um dos PMs foi preso em flagrante portando munições de uso restrito, mira para fuzil e cocaína.

De acordo com a SSP-BA, as investigações indicaram que, no final do mês de janeiro deste ano, os policiais apreenderam quatro fuzis modelo colt que estavam de posse de integrantes de uma organização criminosa com atuação no bairro de Cajazeiras. Eles não apresentaram os armamentos em uma unidade da Polícia Civil e anunciaram a venda em um grupo de WhatsApp formado por PMs.

Algumas das armas teriam sido entregues ao policial penal e ao quinto integrante do bando. Conforme o Ministério Público da Bahia (MP-BA), dois fuzis teriam sido comercializados e o restante entregue para reparo ao agente penal e seu pai, proprietário de uma loja de armas no bairro de Cidade Nova. Não foi informado se o armamento foi recuperado.