Embarcação à deriva é resgatada pela Marinha no extremo sul baiano

Embarcação foi resgatada nas proximidades do Arquipélago de Abrolhos - Foto: Divulgação / Marinha do Brasil

Uma embarcação pesqueira com três tripulantes a bordo foi resgatada pela Marinha a aproximadamente 14 milhas náuticas (cerca de 26 km) do Arquipélago de Abrolhos, no extremo sul baiano, na tarde do último sábado, 7.

De acordo com as informações apuradas, o pesqueiro de nome "Eterno Deus", realizava atividades de pesca na área quando sofreu avarias no eixo ficando, assim, à deriva.

Imediatamente após tomar conhecimento do fato, a Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro) em coordenação com o Salvamar Leste do Comando do 2º Distrito Naval, iniciou a Operação de Busca e Salvamento (SAR) com envio de um equipe para a localidade.

Adicionalmente, foi acionado o Plano de Auxílio Mútuo, visando alertar e solicitar o apoio das embarcações que, porventura, estivessem em navegação nas áreas próximas.

Os tripulantes foram encontrados em boas condições de saúde e o pesqueiro foi rebocado até a localidade de Ponta de Areia, no município de Caravelas pela embarcação "Jubarte", que atendeu prontamente o pedido.

A Marinha informou que será instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.