Embasa é orientada a demolir caixa d'água em escola na Bahia

O Ministério Público da Bahia (MPBA) recomendou que a Embasa retire, no prazo de 20 dias, uma caixa d’água de uma escola no distrito de Vila Mariana, na zona rural de Caraíbas. Desde o dia 2 de março, os alunos estão tendo aulas em outro imóvel pelos riscos à segurança.

Segundo o promotor de Justiça, Marco Aurélio Rubick, os estudantes da escola municipal Francisco Melvino foram realocados devido à falta de estrutura, em razão do risco oferecido pelo reservatório à escola, aos funcionários e às crianças e adolescentes que ali estudam.

“O objetivo é possibilitar o retorno às atividades escolares de modo regular, com a transferência do local de armazenamento de água para outro local”, explicou Rubick.

Ainda segundo o promotor, já foram tentadas várias formas de solução do problema da falta de segurança com o reservatório, mas sem sucesso. “Os alunos estão há algum tempo sem poderem estudar na escola e o Município alugou um local com estrutura bastante inferior”, destacou.

No documento, o MP recomendou ainda que a demolição do reservatório ocorra nos termos da regulação técnica para não comprometer a estrutura da escola municipal Francisco Melvino e que seja assegurado o fornecimento de água à comunidade e à própria escola, de modo a evitar que a própria demolição do reservatório também seja um causador de distúrbios, em função da falta de água.

“Já se passaram mais de cinco meses desde que a situação foi apresentada à Embasa sem, no entanto, haver resolução para assegurar o retorno das aulas dos estudantes no prédio público”, afirmou o promotor de Justiça.