Empreendedorismo indígena dá 2º lugar para A TARDE FM no Prêmio Sebrae

Cerimônia ocorreu nesta terça - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Aconteceu, na noite desta terça-feira, 10, na sede do Sebrae, no bairro do Costa Azul, em Salvador, a 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A A TARDE FM foi uma das premiadas, garantindo o segundo lugar na categoria áudio com o podcast "Empreendedores indígenas transformam arte e tradição em negócios".

O episódio, comandado por Thaís Seixas e disponível nas principais plataformas de áudio. O podcast conta a história de três indígenas que investem no empreendedorismo sem perder tradição e identidade.

"Artesãos e artesãs indígenas de diferente etnias presentes na Bahia têm aproveitado a participação em feiras e eventos de artesanato para valorizar ainda mais os produtos criados nas aldeias. Eles buscam capacitações para modernizar o formato de venda, alcançar novos públicos e aprender a precificar os itens comercializados", diz a descrição do episódio.

O evento contou com o painel “A imprensa e o jornalismo a serviço do desenvolvimento da Bahia”, e teve como como convidados o head de conteúdo digital do Grupo A Tarde, Rafael Sena; a diretora de Jornalismo da Rede Bahia, Ana Raquel Copetti; o jornalista fundador do Bahia Econômica, Armando Avena; e o diretor-presidente da Tribuna da Bahia, Walter Pinheiro.

Ouça o episódio no Spotify: