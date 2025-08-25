Menu
HOME > BAHIA
TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO

Empregada é resgatada após trabalhar mais de 50 anos sem salário

De acordo com as investigações, além de não ter salário, a idosa era alvo de exploração financeira

25/08/2025 - 22:43 h
Uma mulher de 64 anos foi resgatada em condições degradantes em uma casa de família em Itabuna, no sul da Bahia. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a vítima atuava como empregada doméstica há mais de cinco décadas para o mesmo núcleo familiar, sem receber qualquer pagamento.

De acordo com as investigações, além de não ter salário, a idosa era alvo de exploração financeira. Embora fosse pensionista do INSS, os valores eram retidos mensalmente pelos patrões, que não repassavam nenhum recurso a ela.

Durante esse período, a trabalhadora foi “transferida” entre diferentes gerações da mesma família. No último endereço em que foi encontrada, sofreu diversos abusos:

  • era impedida de sair de casa;
  • submetida a maus-tratos;
  • obrigada a permanecer disponível para serviços domésticos durante todo o dia.

Resgatada

A vítima foi localizada em situação de extrema vulnerabilidade, sem dentes e sem acesso a cuidados básicos de saúde. Após o resgate, ela recebeu acolhimento das equipes do MTE.

O Ministério do Trabalho não detalhou, até o momento, quais medidas serão tomadas contra os responsáveis pela exploração.

