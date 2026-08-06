Empresa baiana leva tecnologia com IA à maior feira de segurança

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A empresa baiana IPQ Tecnologia será uma das expositoras da COP Internacional, considerada a maior feira de segurança pública da América Latina. O evento será realizado entre os dias 11 e 13 de agosto, em São Paulo, reunindo representantes de governos, forças de segurança, especialistas e empresas do setor.

Com sede na Bahia e atuação em todo o país, a IPQ levará ao evento um portfólio de soluções voltadas à segurança pública, cidades inteligentes e ambientes de alta segurança, além de apresentar um humanoide industrial em tamanho real e tecnologias baseadas em inteligência artificial.

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Segundo a empresa, o estande contará com demonstrações de projetos já implantados nas esferas municipal, estadual e federal, além de conteúdos audiovisuais que mostram aplicações práticas das soluções desenvolvidas ao longo de seus 27 anos de atuação.

Humanoide será uma das atrações

Um dos destaques da participação será a apresentação do humanoide T800, robô de 1,76 metro desenvolvido para executar tarefas em ambientes de alto risco e operações complexas.

De acordo com o CEO da IPQ Tecnologia, Antônio Galvão, a empresa trabalha na adaptação de tecnologias internacionais à realidade brasileira.

“A realidade de segurança nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia é diferente da brasileira. O humanoide que será apresentado na COP, por exemplo, pode receber configurações específicas para aplicações compatíveis com as necessidades brasileiras”, afirmou.

Ainda segundo o executivo, a tecnologia pode ser empregada em ocorrências como vazamentos de gás, áreas contaminadas e outros cenários críticos, reduzindo a exposição de profissionais a situações de risco. Nesses casos, a supervisão permanece sob controle humano, com monitoramento em tempo real.

Soluções para segurança pública

Além do robô, a IPQ apresentará soluções que integram videomonitoramento com inteligência artificial, reconhecimento facial, leitura automática de placas e analíticos de vídeo.

O ecossistema também inclui o software Tatico, plataforma desenvolvida pela empresa e utilizada em diferentes estados brasileiros em operações de segurança pública, barreiras fiscais, portos e projetos na área da educação.

Para o diretor de operações da empresa, Heitor Galvão, o diferencial está na integração das informações geradas pelos diferentes sistemas.

“É a coleta e o cruzamento de dados em um banco centralizado que permitem às forças de segurança uma tomada de decisão mais ágil e estratégica”, destacou.