Grupo A TARDE sabatina candidatos ao Senado e Governo da Bahia

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Entre os dias 10 e 20 de agosto, o Grupo A TARDE promove o projeto A TARDE Eleições 2026, iniciativa voltada a sabatinar os postulantes ao Senado Federal e ao Governo do Estado da Bahia nas eleições de outubro.

O objetivo do projeto é garantir um espaço plural e transparente para que os candidatos apresentem as propostas e diretrizes de gestão de maneira direta aos eleitores baianos.

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Conduzidas pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Jornal Massa!, as entrevistas contarão também, a cada edição, com a presença de um jornalista convidado de outro veículo da imprensa baiana, para fortalecer a pluralidade do debate.

Senado

As sabatinas com os candidatos ao Senado vão ser realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h da manhã, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho.

Cronograma

10/8 (segunda-feira): João Roma

11/8 (terça-feira): Marcelo Carvalho

12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli

13/8 (quinta-feira): Rui Costa

14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner

17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel - a confirmar

Governo

Já as sabatinas com os candidatos ao Governo da Bahia vão ser na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nas seguintes datas:

18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues

19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur

20/8 (quinta-feira): ACM Neto

Formato e estrutura

As sabatinas ocorrem em um cenário exclusivo com acomodação em formato de roda de conversa, integrando candidato, apresentadores e jornalistas convidados no mesmo ambiente. Cada programa possui 55 minutos de duração total, estruturados da seguinte forma:

Abertura e considerações (10 minutos): introdução da pauta, apresentação dos participantes, perguntas iniciais e considerações finais do candidato.

Entrevista Principal (45 minutos): dividida em três blocos temáticos de 15 minutos cada.

Dinâmica dos blocos temáticos

Cada bloco comporta 4 perguntas, com tempo de resposta estipulado em até 3 minutos por questão:

Bloco 1 – Pauta do Senado: foco nas atribuições legislativas, projetos federais e representação do estado no Congresso Nacional.

Bloco 2 – Pauta Bahia: debate focado nos principais desafios e gargalos socioeconômicos e estruturais do estado da Bahia.

Bloco 3 – Pergunta livre: pauta aberta com questionamentos formulados diretamente pela bancada de entrevistadores.

Jornalistas convidados

Os jornalistas convidados que vão participar das sabatinas com os candidatos ao Senado, juntamente com os respectivos veículos, são os seguintes:

10/8 (João Roma): Cíntia Kelly, do Aqui Só Política

11/8 (Marcelo Carvalho): Rafael Albuquerque, do Noticiário Baiano

12/8 (Delliana Ricelli): João Tram, do Aratu On

13/8 (Rui Costa): Henrique Brinco, do BNews

14/8 (Jaques Wagner): Lula Bonfim, do Bahia.Ba

17/8 (Angelo Coronel): A confirmar

18/8 (Jerônimo Rodrigues): Osvaldo Lyra, do Muita Informação

19/08 (Ronaldo Mansur): Aparecido Silva, da Salvador FM

20/08 (ACM Neto): Victor Pinto, da BandNews

Análise consolidada

Após o ciclo de sabatinas, os portais do Grupo A TARDE publicarão reportagens consolidando os discursos dos seis candidatos e apresentando um levantamento comparativo das propostas.

Onde Assistir

As entrevistas vão ao ar no A TARDE Play, ao vivo no YouTube, com repercussão editorial diária nos portais, jornais impressos do Grupo e atualizações na programação da Rádio A TARDE FM e redes sociais.