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GIGANTE SEM PALANQUE

Sem candidato à Presidência, MDB prioriza forças regionais e Congresso

Legenda abdica da disputa presidencial e foca na preservação do império legislativo

Rodrigo Tardio
Por
O MDB é historicamente um mosaico de forças regionais descentralizadas
O MDB é historicamente um mosaico de forças regionais descentralizadas - Foto: Divulgação | MDB
Eleições 2026

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) vive nestas eleições de 2026 um dos capítulos mais pragmáticos — e curiosos — da trajetória na Nova República. Reconhecido historicamente como a força central da redemocratização e a grande engrenagem da governabilidade do país, o partido formalizou a neutralidade na corrida pelo Palácio do Planalto.

Pela primeira vez em 20 anos, a legenda não vai ter candidato próprio à Presidência da República nem vai integrar qualquer coligação nacional no primeiro turno.

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Mudança de modelo

A decisão de liberar os diretórios estaduais para fecharem alianças locais escancara a metamorfose da sigla. Em 1986, sob o impacto do Plano Cruzado, o MDB viveu o auge ao eleger 22 dos 23 governadores do país. Quarenta anos depois, o modelo de atuação da legenda não perdeu a relevância, mas mudou de escala.

Nas eleições municipais de 2024, o partido reafirmou capilaridade ao conquistar 864 prefeituras, mantendo-se no topo do poder local no Brasil. No entanto, essa capilaridade nos municípios há muito tempo não se traduz em apelo popular nas urnas para o Poder Executivo federal.

Lição de 2022

A última tentativa da sigla em alcançar o topo do Poder Executivo ocorreu em 2022, com a candidatura da então senadora Simone Tebet. Apesar do desempenho elogiado nos debates teatrais e da projeção nacional conquistada pela emedebista, o resultado das urnas confirmou o esmagamento das candidaturas de centro: Tebet registrou menos de 5% dos votos válidos (4,16%).

Diante do cenário de forte polarização que volta a se desenhar em 2026, a cúpula liderada pelo deputado Baleia Rossi (SP) concluiu que lançar um nome nacional consumiria fatias generosas do Fundo Eleitoral sem garantias de viabilidade competitiva.

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Um partido, dois brasis

A neutralidade atende, antes de tudo, à necessidade de sobrevivência interna. O MDB é historicamente um mosaico de forças regionais descentralizadas:

  • Fração norte-nordeste: liderada por nomes como Renan Calheiros (AL) e Helder Barbalho (PA), mantém forte alinhamento com a base governista e apoio a candidaturas de esquerda ou centro-esquerda.
  • Fração sul-sudeste-centro-oeste: inclina-se fortemente ao eleitorado de centro-direita e direita, caminhando em palanques alinhados com governadores de oposição ao Governo Federal.

Com a neutralidade, o partido evita um racha interno e permite que cada cacique regional articule seu eleitorado como bem entender.

Força no Congresso

Bancada do MDB no Congresso Nacional

  • Câmara Federal - 40 deputados
  • Senado Federal - 11 Senadores

Em um presidencialismo de coalizão marcado por um Congresso cada vez mais empoderado — e detentor do controle de parcelas significativas do orçamento via emendas —, ter uma bancada forte em Brasília tornou-se mais vantajoso do que ocupar o Planalto.

Com 40 deputados federais e 11 senadores, o MDB abdica de ser cabeça de chapa para continuar sendo o fiel da balança de quem quer que venha a governar o país a partir de 2027.

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Tags

Cenário eleitoral eleições 2026 mdb Movimento Democrático Brasileiro neutralidade política presidencialismo de coalizão

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