Empresa de café é acionada por vender produto impróprio para consumo | A TARDE

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) ajuizou ação civil pública contra a empresa Café Catoles por produzir e comercializar, de forma imprópria, café na região de Brumado.

Segundo representação da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o produto apresentava índices elevados de impurezas no café torrado e moído produzido pela empresa.

A ação do MP, solicita em caráter liminar, que a empresa não coloque à venda e nem forneça café impróprio para consumo. A medida deve ser cumprida até que seja comprovada a qualidade do café produzido.

De acordo com relatório do Instituto Técnico de Análises de Alimentos (ITAAL), há um total de 8,8% de impurezas, incluindo cascas e paus, misturadas ao café vendido, em desconformidade com o regulamento do Selo de Pureza Abic.

“Segundo a Instrução Normativa 16/2010, o percentual máximo em conjunto de impurezas, sedimentos e matérias estranhas permitido no café torrado em grão e no café torrado e moído deve ser de 1,0%”, afirmou o promotor de Justiça Alex Bacelar, autor da ação.

A reportagem entrou em contato com a empresa e aguarda um posicionamento. O espaço está aberto para manifestações.