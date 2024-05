Empresa de ônibus metropolitano retira frota das ruas; veja impactos | A TARDE

A empresa Avanço Tranportes retirou toda frota das ruas na manhã desta terça-feira, 14, por volta das 8h30. A justificativa da empresa, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro), é a apreensão de CNH dos motoristas.

Ao Portal A TARDE, o Presidente do Sindmetro, Mário Cléber, contou que as apreensões foram iniciadas na segunda-feira, 13. Nesta manhã, empresários e rodoviários se reúnem para avaliar a retomada do serviço, que pode acontecer ainda nesta terça.

Neste ano, a Avanço Transportes anunciou que irá finalizar a operação na RMS no dia 30 de maio. Além disso, anunciou nesta segunda-feira, 13, uma paralisação dos funcionários da empresa a partir da 0h de sexta-feira, 17, que deverá atingir seis municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A paralisação, que afetará as cidades de Madre de Deus, Candeias, Camaçari, São Francisco do Conde, Simões Filho e Santo Amaro.

Veja abaixo as linhas afetadas:

A800 Camaçari x Águas Claras - via BA-093

A0812 Camaçari x Simões Filho

A0813 Candeias x Simões Filho

A814A Camaçari x Águas Claras - via Parafuso

A0834 Madre de Deus/Candeias x Lauro de Freitas

A0835 Passé x Calçada

A0903A Candeias x Outlet Premium - via Simões Filho

874A Simões Filho x Lauro de Freitas

811.URB – Candeias x São Francisco do Conde

