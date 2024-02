Empresário acusado de racismo chora ao justificar anúncio de emprego | A TARDE

Após um anúncio de emprego em Caetité, no Sudoeste da Bahia, ser denunciado como racista nas redes sociais, o empresário responsável pelo texto, Edis da Silva Ribeiro, se defendeu ao dizer que se tratou de um erro de digitação.



“Eu não observei e acabei enviando rápido e postando. Não editei o texto, não voltei corrigindo. Do jeito que o próprio sistema do celular me deu, eu fui colocando. Não corrigi e, com isso, aconteceu o que aconteceu”, disse.

A justificativa foi dada em vídeo, em que Edis aparece chorando. “Perdão de coração que eu não sou assim, eu tenho meus parentes, minha irmã, minha esposa, meus filhos que são negros e eu tenho muito orgulho disso”, concluiu.