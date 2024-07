Empresário é condenado após incendiar homem em situação de rua na BA

Orlando negou a acusação e afirmou que estava em casa quando homicídio foi praticado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O empresário acusado de incendiar e matar um homem em situação de rua foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão. O caso aconteceu em janeiro de 2023, na cidade de Ilhéus, na região sul da Bahia, e o julgamento aconteceu nesta quinta-feira, 11, no Fórum Epaminondas Berbert de Castro.

Identificado como Orlando Teixeira do Carmo, o suspeito estava preso desde agosto do ano passado, quando a Justiça determinou que ele retornasse para o presídio da cidade. Antes disso, ele cumpriu quatro meses de prisão domiciliar.

Em junho de 2023, o empresário virou réu do caso, após o pedido do Ministério Público (MP-BA) ser aceito pela Justiça. Às autoridades, Orlando negou a acusação e afirmou que estava em casa quando homicídio foi praticado.

Câmeras de segurança registraram quando o empresário chega de carro com um galão na mão em um galpão abandonado de uma antiga concessionária. Em seguida, as imagens mostram a vítima com o corpo em chamas saindo correndo do galpão.

A vítima foi identificada como Rodrigo Souza Santana. Ele foi socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau e depois transferido para o Hospital Regional do Estado (HGE), em Salvador, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 2 de fevereiro.

As investigações apontam que o crime foi cometido por motivo fútil, com requintes de crueldade, mediante uso de fogo e sem qualquer chance de defesa da vítima, que dormia no momento da ação. Rodrigo Santana teria roubado uma peça de um caminhão do estabelecimento comercial do condenado.

