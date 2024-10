Empresário e líder do CV na Bahia é preso em operação do MP

- Foto: Felipe Iruata / Ag A TARDE

O empresário César Paulo de Morais Ribeiro foi preso nesta terça-feira, 24, durante a ‘Operação Holofote’, deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).

Segundo a denúncia, César é chefe de uma organização criminosa de tráfico de drogas. Ao Portal A TARDE, fontes policiais informaram a facção que ele lidera na Bahia é o Comando Vermelho (CV). O empresário teria ‘encomendado’ a execução de Weliton Pereira Santana, ocorrido em 6 de março deste ano, às margens da rodovia BR-122, no município de Caetité. A vítima, também integrante do grupo criminoso.

César Paulo é líder do CV na Bahia | Foto: Divulgação MPBA

As investigações apontam que Weliton Pereira foi morto por integrantes da organização, surpreendido pelos próprios comparsas e alvejado com diversos disparos de arma de fogo. O crime teria sido cometido por motivo torpe em razão de ‘vingança’ por dívidas com a facção criminosa.



De acordo com o Gaeco, o denunciado já foi condenado pela prática de outro homicídio qualificado, com pena de 13 anos e sete dias, a qual está sendo cumprida em regime aberto desde junho de 2023.



Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo cinco deles em Brumado e um em Vitória da Conquista. Foram apreendidos documentos, celulares, armas, munições e computadores. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Caetité e foram cumpridos nos endereços residenciais e comerciais do acusado, entre eles o de uma fábrica de postes, localizada no município de Brumado, de propriedade do denunciado.