CRIME

Empresas são flagradas furtando energia em Riachão do Jacuípe

Quatro empresas de cerâmica estavam envolvidas na atividade criminosa

Redação

Por Redação

08/09/2025 - 5:26 h
Energia recuperada poderia abastecer cerca de mil residências durante 15 dias
Energia recuperada poderia abastecer cerca de mil residências durante 15 dias

Quatro fábricas de cerâmica localizadas no município de Riachão do Jacuípe foram flagradas furtando energia na última semana. As ligações clandestinas foram identificadas após o núcleo de inteligência da Neoenergia Coelba identificar incompatibilidade no consumo das unidades com relação à atividade praticada nos locais. A distribuidora estima que as fábricas desviaram cerca de 70 mil quilowatts/hora de energia, que seria suficiente para abastecer mais de mil residências durante duas semanas.

Durante a operação, outros sete estabelecimentos comerciais, entre bares e restaurantes, também foram flagrados furtando energia na cidade. Para a ação, a Neoenergia Coelba mobilizou cerca de 14 profissionais especializados no combate ao furto de energia elétrica. Os proprietários dos estabelecimentos não estavam no local, porém será aberto inquérito policial para que responda pelo crime cometido.

“As ações da Neoenergia Coelba para remover ligações clandestinas em comércios, fábricas e indústrias visam beneficiar a cadeia produtiva da Bahia, pois essas empresas levam uma vantagem indevida e promovem uma concorrência desleal no setor que atuam”, destaca Madson Melo, gerente da Receita da Neoenergia Coelba.

Em agosto, a distribuidora identificou e removeu cerca de 8 mil ligações irregulares de energia na Bahia, uma média de 254 “gatos” removidos por dia. Em todo o ano, a distribuidora identificou aproximadamente 81 mil fraudes, um aumento de 10% quando comparado ao mesmo período de 2024. A energia recuperada nas ações foi de 331 milhões de quilowatts/hora, suficiente para abastecer 5,2 milhões de residências durante 15 dias.

Crime e denúncia

A Neoenergia Coelba reforça que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até oito anos de reclusão pela prática. Além de ilegal, a prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia das regiões, podendo ocasionar interrupções nas localidades.

Por isso, é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 116 ou no site da Neoenergia Coelba (www.neoenergia.com/bahia).

Tags:

cerâmica coelba Empresas furto de energia riachão do jacuípe

x